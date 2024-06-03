Eskişehir'de Sollama Kazası: 3 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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Eskişehir'de Sollama Kazası: 3 Kişi Yaralandı

Eskişehir\'de Sollama Kazası: 3 Kişi Yaralandı

Eskişehir'de bir otomobilin sollama yaparken önünde seyreden başka bir otomobile çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kazada her iki aracın sürücüsü ve bir yolcu yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili jandarma ekipleri çalışma başlattı.

03.06.2024 11:00
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Eskişehir'de sollama yapan bir otomobilin önünde seyreden başka bir otomobile çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Odunpazarı İlçesi Alpu-Eskişehir karayolu üzerinde bulunan Karahöyük Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, B.S. (23) idaresindeki 26 UD 859 plakalı otomobil, sollamaya çıktığı esnada önünde seyir halinde bulunan B.K. (33) idaresindeki 06 FZF 82 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle 2 otomobil de yoldan çıktı.

Kazada, her iki aracın sürücüsü ve 06 FZF 82 plakalı araçta yolcu olarak bulunan H.K.(58) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili olarak jandarma ekiplerince çalışma başlatıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Eskişehir'de Sollama Kazası: 3 Kişi Yaralandı - Son Dakika

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