Eskişehir'de Sosyal Medya Dolandırıcılığı: Onlarca Kişi Mağdur

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Eskişehir'de yaşayan onlarca kişi, sosyal medya üzerinden konteyner satışı yapan bir şahıs tarafından dolandırıldığını iddia ederek yetkili yerlere başvuru yaptı.

İddialara göre, Eskişehir'de yaşayan çok sayıda vatandaş, sosyal medya üzerinden konteyner satışı yapan bir şahıs tarafından dolandırıldı. Sosyal medya üzerinden irtibata geçilmesinin ardından kaparo veya ürün bedelinin tamamını talep eden sözde konteyner satıcıları, ürünleri teslim etmeyerek onlarca kişiyi mağdur etti. Sosyal medya üzerinde kurdukları bir gruptan birbirlerine ulaşan mağdurlardan birçoğunun, yetkili kurumlara giderek şikayetçi olduğu öğrenildi. - ESKİŞEHİR