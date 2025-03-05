Eskişehir\'de Şubat Güvenlik Raporu

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Vali Hüseyin Aksoy, Şubat Ayı Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı'nda, güvenlik alanında yapılan çalışmaları resmi sosyal medya hesapları üzerinden canlı yayında aktardı.

Eskişehir Valiliği'ndeki toplantıya; Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz ve İl Jandarma Komutan Yardımcısı Jandarma Albay Metin Ünlü katıldı. Eskişehir Valiliği'nin sosyal medya hesapları üzerinden canlı yayınlanan toplantıda Vali Aksoy, Şubat ayının verilerin paylaştı.

Terörle Mücadele kapsamında 21 olaya müdahale edildi, 8 kişi gözaltına alınırken bir kişi tutuklandı. Asayiş Suçlarıyla Mücadele kapsamında, 2024 yılında yaşanan olay sayısı bin 22 iken, 2025 yılında yaşanan olay sayısı 928 oldu. Bu noktada Kişilere Karşı İşlenen Suçlarda 8 önemli başlıkta geçen yıla kıyasla yüzde 9.2'lik bir azalma meydana geldi.

Mal Varlığına Karşı İşlenen Suçlarda ise 2024 yılında toplam olay sayısı 598 iken, 2025 yılında toplam olay sayısı 586 oldu. Bu doğrultuda da mal varlığına karşı işlenen 8 önemli suçta geçen yıla kıyasla yüzde 2'lik bir azalma gerçekleşti. Yanı sıra dolandırıcılık suçunda yüzde 5,1'lik bir artış olurken; Vali Aksoy tarafından vatandaşlara, dolandırıcılık suçlarına karşı duyarlı ve dikkatli olunması konusunda uyarıda bulunuldu.

Topluma Karşı İşlenen Suçlarda, 2024 yılında yaşanan olay sayısı 336 iken, 2025 yılında yaşanan olay sayısı 301'e düşerek yüzde 10 azalma gerçekleşti. Millete ve Devlete Karşı İşlenen Suçlarda, 20 olay meydana geldi. Hapis cezasından yakalamalar kapsamında, toplam 272 kişi yakalandı. İfade için yakalanan 871 şahıs hakkında da işlem yapıldı. Şehrin huzur ve güvenliği için yapılan Şok Uygulamaları kapsamında, 49 bin 460 şahıs sorgulanırken; araması olan 87 şahıs ise yakalandı. Şehrin güvenliğinin sağlanması için yapılan Yol Uygulamaları kapsamında, 42 bin 206 araç ve 61 bin 158 şahıs sorgulanırken, 41 şahıs ise yakalandı. Çeşitli operasyonlar sonucunda, 28 tabanca, 9 kurusıkı tabanca ve 52 av tüfeği olmak üzere toplam 89 silah ele geçirilirken, 72 kişi hakkında işlem yapıldı.

Kadın Destek Uygulaması (KADES) kapsamında, 324'ü asıllı ve 49'u asılsız olmak üzere toplam ihbar sayısı 373 oldu. İhbarlar çerçevesinde 25 şahsa elektronik kelepçe uygulaması yapıldı.

Organize Suçlarla Mücadele kapsamında 1 operasyon yapılırken 3 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslardan 2'si tutuklanırken 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Organize Suç operasyonlarında; 5 tabanca, 1 av tüfeği, 62 mermi, 5 şarjör ve 4 tabanca malzemesi ele geçirildi. Kaçakçılık operasyonlarında ise, 56 bin 800 sarılmış sigara, 192 bin 400 boş makaron, 380 kilogram tütün, 669 emtia, 14 bin 933 takviye hap, 860 paket sigara ve bin 758 litre kaçak içki ele geçirildi.

Uyuşturucuyla mücadele kapsamında, imal ve ticaretine yönelik 52 operasyon gerçekleştirildi. Düzenlenen operasyonlarda 89 kişi gözaltına alınırken 48 kişi tutuklandı, 16 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyonlarda ayrıca 618,67 gram esrar, 348,78 gram metamfetamin, 135 bin 188 adet sentetik ecza, 702,5 gram ecstacy, 476,99 gram kokain, 5 bin 684 gram bonzai ve 22,48 gram eroin ele geçirildi.

Siber Suçlarla Mücadele kapsamında, devlete karşı işlenen suçlarda 59, kişilere karşı işlenen suçlarda 293 ve sanal devriye faaliyetleri sonucunda 70 olaya müdahale edildi.

Trafik denetimleri kapsamında toplam 11o bin 869 araç denetlendi. 45 bin 335 araca işlem yapılırken, 773 araç ise trafikten men edildi. Ayrıca 396 kaza yaşanırken, olay yerinde 1 kişi hayatını kaybetti.

Düzensiz göçle mücadele kapsamında, Eskişehir'de geçici koruma altındaki yabancı sayısı 6 bin 723 olurken, ikamet izni ile kalan yabancı sayısı ise 7 bin 541 olarak belirtildi.

Öte yandan Eskişehir'de Şubat ayında sokakta çalıştırılan ve dilendirilen 9 çocuk tespit edildi. 7 çocuk hakkında tedbir kararı alınırken, 5 aileye yazılı ihtarda bulunuldu. Ayrıca, 7 çocuk için eğitim öğretim tedbiri alındı.

Son olarak dilencilikle mücadele kapsamında, 38 dilenci tespit edildi. Bunların 32'sinin ikameti il içindeyken, 6'sının ikametinin il dışında olduğu belirlendi. Yapılan çalışmalarla birlikte kamuya aktarılan gelir ise 6 milyon 647 bin 55 Türk Lirası oldu. - ESKİŞEHİR