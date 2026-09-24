Eskişehir'de suça sürüklenen çocuk, yaralama davasında suçlamaları üstlendi - Son Dakika
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Eskişehir'de suça sürüklenen çocuk, yaralama davasında suçlamaları üstlendi

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Eskişehir'de aynı kavgadaki cinayetten ceza alan suça sürüklenen çocuk, bu kez yaralama suçlamalarıyla babasıyla yargılanıyor. Duruşmada suçlamaları üstlenip babasını savunan çocuğun davasında mahkeme, dosyadaki eksiklikler nedeniyle duruşmayı erteledi.

Eskişehir'de daha önce aynı kavgada karıştığı cinayet nedeniyle ceza alan suça sürüklenen çocuk, aynı olaydaki yaralama eylemlerine ilişkin babasıyla birlikte yargılandığı davada tüm suçlamaları üstlenerek babasını savundu. Duruşmada itirafta bulunan çocuk, "Olay yerinde adama ben yumruk attım. Babamın bir alakası yoktur, çok pişmanım" dedi.

Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasına; tutuksuz sanık Ersin G., adli süreçteki suça sürüklenen çocuk H.E.G. ile taraf avukatları katıldı. Daha önce aynı olay kapsamında bir kişinin hayatını kaybettiği cinayetten ceza alan H.E.G., bu kez olay sırasında diğer şahıslara yönelik gerçekleştirilen yaralama eylemleri sebebiyle babası Ersin G. ile birlikte hakim karşısına çıktı.

"Size itirafta bulunmak istiyorum, babamla bir alakası yoktur"

Duruşmada söz alarak çarpıcı bir itirafta bulunan suça sürüklenen çocuk H.E.G., olayın silahla gerçekleşmediğini ve babasının suçsuz olduğunu öne sürdü. Kendisine ve babasına saldırıldığını iddia eden H.E.G., "Size itirafta bulunmak istiyorum. Olay yerinde ve saatinde olayı ben gördüm. Olay günü babamı ve beni darp ettiler. Adama ben yumruk attım, babamla bir alakası yoktur. Babamı iteklediler, benim boğazımı sıktılar. Eylemleri ben gerçekleştirdim, bunu şimdi söylüyorum. Çok pişmanım, babamın olayla uzaktan yakından alakası yoktur" ifadelerini kullandı.

Mütalaaya itiraz edildi

Cumhuriyet savcısının esas hakkındaki mütalaasını sunmasının ardından söz alan müşteki avukatı Fahrettin Gültekin, mütalaayı kabul etmediklerini belirterek sanıkların üst hadden cezalandırılmasını talep etti.

Sanık müdafileri ise savunmalarında, olayın ailesini koruma maksadıyla gerçekleştiğini ve sanıkların yaralama ya da zarar verme kastının bulunmadığını savundu.

Mahkeme heyeti, tarafların beyanlarının ardından dosyadaki eksikliklerin giderilmesi amacıyla duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Kaynak: İHA
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