Eskişehir\'de Şüpheli Demir Parçaları

Eskişehir'de kasasında yüklü miktarda demir parçası bulunan bir kamyonetin ihbar edilmesi üzerine polis ekipleri harekete geçti. Bir inşaattan çalındığı öne sürülen demirlerle ilgili polise açıklama yapan sürücü, "Ben bu demirleri boş arazide buldum" diyerek kendisini savundu.

Olay, Fevzi Çakmak Mahallesi Altınay Çıkmazı Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kasasında bolca demir parçası yüklü kamyonetiyle sokak üzerinde ilerleyen bir şahıs, çevredeki vatandaşlar tarafından şüpheli görüldü. Demirlerin bir inşaattan çalındığı yönündeki iddialar üzerine vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine sevk edilen polis ekipleri, şüphe üzerine durdurulan araç ve sürücüsü üzerinde inceleme yaptı. İnşaattan alındığı öne sürülen demirler hakkında ekiplere bilgi veren şahıs, "Abi ben bu demirleri boş arazide buldum" sözleriyle kendisini savundu.

Polis ekipleri tarafından olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.