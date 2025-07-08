Eskişehir\'de Şüpheli Ölüm

Eskişehir'de iki çocuk babası bir kişi yatağında şüpheli şekilde ölü bulundu.

Olay, Emek Mahallesi Yılmazcan Sokak'ta üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 43 yaşındaki Z.Y., sabah saatlerinde yatağında ölü bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerde şahsın ölümünün şüpheli olduğu belirlendi. Z.Y.'nin iki çocuk babası olduğu, binada ailesiyle birlikte yaşadığı öğrenildi. Şahsın kesin ölüm nedeninin anlaşılması için cenaze Eskişehir Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Kesin ölüm nedeni morgda yapılacak inceleme sonrasında belli olacak.

Olayla ilgili incelemeler devam ediyor. - ESKİŞEHİR