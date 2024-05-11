Eskişehir'de Şüpheli Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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Eskişehir'de Şüpheli Şahıs Yakalandı

Eskişehir\'de Şüpheli Şahıs Yakalandı

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda durumundan şüphelenilen bir şahıs durduruldu ve arandığı tespit edildi. Şahsın üzerinde yapılan aramalarda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi. Şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

11.05.2024 11:34
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Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda durumundan şüphelenilen 1 şahısın durdurulması sonucu arandığı tespit edilerek hakkında işlem yapıldı.

Tepebaşı ilçesinde Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğünce gerçekleştirilen rutin uygulama esnasında durumundan şüphelenilerek durdurulan araçta 1 şüphelinin arandığı tespit edildi. Ayrıca ekiplerce şüphelinin üzerinde yapılan aramalarda; 3 gram bonzai maddesi, 14 sentetik hap, 1 kurusıkı tabanca, 1 bıçak ele geçirildi. Şüpheli hakkında işlem başlatıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Eskişehir'de Şüpheli Şahıs Yakalandı - Son Dakika

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