3. Sayfa

Sivrihisar'daki şüpheli valiz olayıyla ilgili Eskişehir Valiliği'nden açıklama

04.02.2026 13:16
Eskişehir Valiliği, Sivrihisar İlçesi'nde bir şüpheli valizin içinin boş çıktığını ve sahibinin temizlik personeli olduğunu bildirdi. Valiz, eski olduğu için çöpe atıldığını söyledi.

Eskişehir Valiliği, dün Sivrihisar İlçesi'nde bomba imha ekiplerinin ihbar üzerine kontrol ettiği ve içi boş çıkan şüpheli valiz olayıyla ilgili açıklama yaptı.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, "3 Şubat 2026 günü saat 22.30 sularında Sivrihisar İlçesi, Hızırbey Mahallesi, İsmet Atilla Sokak üzerinde şüpheli paket olduğuna yönelik yapılan ihbar üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından ivedilikle bahse konu yere geçilmiş, yapılan çalışmada belirtilen adres üzerinde bir adet fermuar kısmı yarıya kadar açık ve dışardan bakıldığında içerisi görünen siyah renkte valiz olduğu görülmüş, gerekli önlemler alınarak valiz imha edilmiştir. Yapılan incelemeler sonucu, valizi bırakan şahsın Sivrihisar Belediyesi'nde temizlik personeli olarak görev yapan Fahrettin Kandemir isimli şahıs olduğu, alınan beyanında kendisinin valizi eski olduğu için çöp tenekesine attığını, muhtemelen başka birinin buradan valizi aldığını ve kırık olduğunu görünce tekrar bıraktığını belirtmiştir" denildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
