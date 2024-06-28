Eskişehir'de Şüphelilere Kimlik Sorgusu Yapıldı

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Eskişehir'de polis ekiplerince, şüphelilere yönelik gerçekleştirilen uygulamalarda 25 şahsa kimlik sorgusu yapıldı.

Edinilen billgiye göre, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından halkın huzur ve güvenini sağlamak için çalışma yapıldı. Bu çerçevede, 27 Haziran 2024 tarihinde Millet Bahçesi ve Dede Korkut parklarında şüphelilere yönelik uygulama gerçekleştirildi. Ekiplerce yürütülen uygulamalar sonucunda 25 şahsa kimlik sorgusu yapıldı. Yetkililer çalışmaların devam ettiğini belirtti. - ESKİŞEHİR