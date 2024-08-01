Eskişehir'de Sürücü Kontrolden Çıkarak Lastikçiye Girdi - Son Dakika
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Eskişehir'de Sürücü Kontrolden Çıkarak Lastikçiye Girdi

Eskişehir\'de Sürücü Kontrolden Çıkarak Lastikçiye Girdi

Eskişehir'de sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç önce otomobile, ardından bir cenaze aracına çarparak lastikçiye girdi. Kazada lastikçide çalışan bir kadın hafif şekilde yaralandı. Sürücü ve yaralı kadın hastaneye kaldırıldı.

01.08.2024 14:25
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Eskişehir'de sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç önce otomobile, ardından bir cenaze aracına çarparak lastikçiye girdi. Çarpmanın etkisiyle lastikçide çalışan bir kadın hafif şekilde yaralandı.

Kaza, Odunpazarı ilçesi Gündoğdu Mahallesi Muratcan Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emek Mahallesi Arabacılar Bulvarı'nda Muratcan Sokak istikametine hızla seyreden T.K. idaresindeki 06 DSR 865 plakalı araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ilk önce kavşakta M.C.H. idaresindeki 26 NE 880 plakalı otomobile çarptı. Daha sonra bir cenaze aracı ve refüje çarpıp yoluna devam eden araç, Muratcan Sokağın köşesinde bulunan bir lastikçinin vitrinini kırarak işletmeye girdi. Güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan kazada, işletmede çalışan Semiha B. hafif şekilde yaralandı. Sürücü T.K. tedavisi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilirken, Semiha B. ise Eskişehir Şehir Hastanesine kaldırıldı.

"Şoförün kriz geçirdiği, ağzından beyaz köpüklerin çıktığını söylüyorlar"

Kaza sırasında dükkanda bulunan Niyazi Erşahin, "Arabacılar Bulvarı'ndan gelen bir araç bir arabaya çarptıktan sonra bize doğru geldi. Büyük bir ihtimalle şoförde bir sorun vardı. Frene hiç basmadan direkt dükkanımıza girdi. İçeride müşterilerimiz vardı. Allah'tan hiçbirimize bir şey olmadı, üzgünüz. Çalışanımız jantların devrilmesiyle büyük ihtimalle bilgisayar ekranına çarptı. Kontrol amaçlı Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Şoförün kriz geçirdiği, ağzından beyaz köpüklerin çıktığını söylüyorlar. Ben duyduğumu söylüyorum, olay anını görmedim. Büyük ihtimalle bir hastalık ya da kalp krizi geçiriyordu. Çünkü o denli bir arabanın göbekte hiç frene basmadan çarpıp da dükkana girmesinin hiçbir mantığı yok. Kavşağa gelmeden bir araca çarpıyor, oradan kurtulup cenaze aracı ve refüje çarpıp bizim dükkana geliyor" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Eskişehir'de Sürücü Kontrolden Çıkarak Lastikçiye Girdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir'de Sürücü Kontrolden Çıkarak Lastikçiye Girdi - Son Dakika
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