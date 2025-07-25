Eskişehir\'de Tarım Arazisinde Yangın

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın, köylülerin hızlı müdahalesi sonucunda ormana sıçramadan kontrol altına alındı.

Olay, akşam saatlerinde Tepebaşı ilçesine bağlı kırsal Kozkayı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgedeki bir tarım arazisinde henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Yükselen alevleri fark eden köy halkı, hemen 112 Acil Servis'e haber verip yangına müdahale etti. Köylünün hızlı müdahalesi ile yangın ormanlık alana sıçramadan söndürüldü. Bölgeye itfaiye ekipleri de sevk edilirken, soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. - ESKİŞEHİR