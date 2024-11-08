Eskişehir\'de Tefecilik Operasyonu

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Eskişehir'de jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda tefecilik yaptığı belirlenen 2 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından Odunpazarı ve Seyitgazi ilçelerinde tefecilik yapan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Haksız kazanç elde etmek için baskı, cebir ve şiddet yolu ile zorla senet imzalatarak borçlandırdıkları mağdurların gayrimenkul ve araçlarını üzerine geçirmek suretiyle tefecilik yaptığı belirlenen 2 şüpheli, ekiplerin çalışmaları neticesinde gözaltına alındı. Şahıslara ait ikametlerde yapılan aramalarda ise mağdurlara ait 6 adet icra yazısı ve 8 adet tapu senedi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında 'Tefecilik' suçundan işlem başlatıldığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR