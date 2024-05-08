Eskişehir'de Tefecilik Operasyonu: Baba Serbest, Oğul Tutuklandı - Son Dakika
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Eskişehir'de Tefecilik Operasyonu: Baba Serbest, Oğul Tutuklandı

Eskişehir\'de Tefecilik Operasyonu: Baba Serbest, Oğul Tutuklandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın duyurduğu 'Mahzen-40' operasyonu kapsamında Eskişehir'de gerçekleştirilen operasyonda tefecilik suçundan gözaltına alınan baba adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, oğlu tutuklandı. Operasyonda, bankalardan kredi almakta zorlanan ve nakit paraya ihtiyacı olan vatandaşlara yüksek faizle borç veren şüphelilerin toplamda 19 kişiye 3,5 milyon TL tutarında mağduriyet oluşturduğu belirlendi.

08.05.2024 20:40
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Eskişehir'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 'tefecilik' yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan baba adli kontrol şartıyla serbest kalırken, oğlu tutuklandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından duyurduğu 'Mahzen-40' operasyonu çerçevesinde içlerinde Eskişehir'in de bulunduğu 49 ilde eş zamanlı baskınlar yapıldı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda, bankalardan kredi almakta zorlanan ve nakit paraya ihtiyacı bulunan özellikle yaşlı ve emekli vatandaşlara yönelik yüksek faizle borç veren, verdikleri parayı icra yolu ile tahsilat yapan M.S. ve oğlu A.S. yakalanarak gözaltına alındı. Toplamda 19 vatandaşa 3,5 milyon TL tutarında mağduriyet oluşturduğu belirlenen şüpheli baba ve oğlu, emniyetteki işlemlerinin ardından 'tefecilik' suçundan adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadelerinin ardından Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen şüphelilerden baba M.S. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, oğlu A.S. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Eskişehir'de Tefecilik Operasyonu: Baba Serbest, Oğul Tutuklandı - Son Dakika

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