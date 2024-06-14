Eskişehir'de Tefecilik Yapan 12 Şüpheliden 4'ü Tutuklandı

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Eskişehir'de vatandaşlara yüksek faizle borç vererek tefecilik yaptığı ve bu şekilde 153 milyon TL gelir elde ettiği belirlenen 12 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince 'Suç işlemek için örgüt kurmak', 'Tefecilik' ve 'Nitelikli Dolandırıcılık' suçlarını işlediği belirlenen şahısların yakalanması amacıyla çalışma başlatıldı. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonda, vatandaşlara yüksek faizle borç para vererek, senet imzalatan, icra takibi başlatan, baskı ve cebir kullanarak tefecilik yapan, bu yöntemlerle de 153 milyon TL haksız kazanç elde ettikleri belirlenen 15 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ele geçirilen çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda yakalanan 15 şüpheliden 12'si, bugün sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadesinin ardından Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklanırken 8'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ESKİŞEHİR