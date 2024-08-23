Eskişehir'de Tefecilik Yapan 2 Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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Eskişehir'de Tefecilik Yapan 2 Şahıs Yakalandı

Eskişehir\'de Tefecilik Yapan 2 Şahıs Yakalandı

Eskişehir'de yapılan çalışmalar sonucunda tefecilik yaptığı belirlenen 2 şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Şahısların üzerlerinde senetler ve cep telefonları bulundu.

23.08.2024 11:58
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Eskişehir'de 'Tefecilik' yaptığı belirlenen 2 şahıs, jandarma ekiplerinin çalışmaları sonucunda yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce (KOM) ekiplerince yapılan çalışmalarda, 2 şahsın tefecilik yaptığı bilgisi alındı. Şüpheliler hakkında yapılan araştırmada, şahıslara senetle borç para verdikleri, cebir ve şiddetle borçları katladıkları, mağdurların gayrimenkullerini ve araçlarını üzerlerine geçirerek tefecilik yaptıkları tespit edildi. Cumhuriyet Savcısı'nın koordinesinde KOM Şube Müdürlüğü ve Mahmudiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince şahısların yakalanması amacıyla operasyon düzenlendi.

Operasyon sonucunda 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. İkametlerinde yapılan aramalarda ise, 8 adet isme yazılmış senet ve 2 adet cep telefonu ele geçirildi. Şahıslar hakkında Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Tefecilik' suçundan soruşturma başlatıldığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Eskişehir'de Tefecilik Yapan 2 Şahıs Yakalandı - Son Dakika

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