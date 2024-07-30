Eskişehir\'de Tehlikeli Manevralar Yapan Kamyonet Trafikten Men Edildi

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Eskişehir'de tehlikeli manevralar yaparak trafiğe tehlikeye sokan açık kasa kamyonete polis ekiplerince işlem yapılarak araç trafikten men edildi.

Eskişehir'de 26 Temmuz tarihinde Çevre Yolu, Bursa istikameti Yanık Kahveler Kavşağı yan yol güzergahında, sürücüsünün trafiği tehlikeye atacak şekilde kullandığı plakasız açık kasa kamyonet bir vatandaş tarafından video kaydına alınmış, görüntüler sosyal medyada tepki toplamıştı. Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri bahse konu kamyonet ile ilgili tehlikeli araç kullandığı ve diğer araçlara yol vermediği gerekçesiyle çalışma yaptı. Çalışmalar neticesinde araç ve sürücüsüne tehlikeli araç kullanmak, bozuk ışık donanımı, teknik değişiklikleri tescil belgesine işletmemek, yeterli sayıda plaka takmamak maddelerinden cezai işlem uygulandı. Ayrıca ekiplerce araç trafikten men edildi. - ESKİŞEHİR