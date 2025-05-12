Eskişehir'de Temizlik Görevlileri İki Tabanca Buldu

Eskişehir'de temizlik görevlileri, çöp yerine tabanca topladı

Yarım saat arayla farklı yerlerde 2 tabanca, 2 şarjör ve çok sayıda mermi buldu

Önce çalıların arasında yarım saat sonra Porsuk Çayı'nda tabanca bulundu

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de yarım saat arayla temizlik görevlileri tarafından, önce çalıların arasında daha sonra ise Porsuk Çayı'nın yüzey temizliği sırasında 2 ayrı tabanca, 2 şarjör ve çok sayıda mermi bulunurken, silahlar polis tarafından muhafaza altına alındı. Porsuk Çayı'nda bulunan tabancanın yeni atıldığı tespit edilirken, bulunan silahlar tedirgin etti.

Olay, Yılmaz Büyükerşen Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Anadolu Üniversitesi tramvay durağının çevresinde temizlik çalışması yapan bir belediye personeli çalıların arasında tabanca buldu. Belediye personeli, silahı eldiven ile çöp poşetinin içerisine atarak durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine giden ekiplerin yaptığı ilk incelemelerde silahın kurusıkı olmadığı belirlendi. Olay Yeri İnceleme ekibinin çalışmalarının ardından silah muhafaza altına alındı.

İlk ihbardan yarım saat geçmeden ikinci silah Porsuk Çayı'ndan çıkarıldı

Temizlik görevlilerince çalıların arasında bulunan silahın üzerinden yaklaşık yarım saat geçtikten sonra bu kez de Porsuk Çayı üzerinde temizlik yapan ekiplerin makinasına bir silah takıldı. Çalışanlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, poşete içine bezle sıkıca sarılmış tabancanın yanı sıra 2 şarjör ve çok sayıda mermi ele geçirdi. Yapılan incelemelerde, silahın henüz daha ıslanmadığı için yeni suya atıldığı tahminin de bulundu. Ayrıca silahın bakımlarının yeni yapıldığı gözlendi.

Polis ekipleri her iki silahın bir suça karışıp karışmadığı konusunda incelemesi başlattı.