Eskişehir'de Test Sürüşü Yapan Tren Teknisyeni Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Eskişehir'de Test Sürüşü Yapan Tren Teknisyeni Hayatını Kaybetti

Eskişehir\'de Test Sürüşü Yapan Tren Teknisyeni Hayatını Kaybetti

Eskişehir'de konvansiyonel elektrikli trenin test sürüşü esnasında bölgedeki ağaçları kesmek için alana giren teknisyen, trenin çarpması sonucunda hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

22.08.2024 20:40
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Eskişehir'de konvansiyonel elektrikli trenin test sürüşü esnasında bölgedeki ağaçları kesmek için alana giren teknisyen, trenin çarpması sonucunda hayatını kaybetti.

Bozüyük Konvansiyonel Katener Hattı'nda görevli olarak çalışan 21 yaşındaki Enes Duman, şefi ile birlikte Eskişehir'in Tepebaşı ilçesi Çukurhisar Mahallesi'nde bulunan tren istasyonuna geldi. Şefinin talimatı ile test sürüşü esnasında girilmesi yasak olan alanda bulunan ağaçları kestiği iddia edilen Enes Duman'a, tren çarptı. Konvansiyonel elektrikli trenin test sürüşünde çarptığı 21 yaşındaki TCDD ile anlaşmalı bakım onarım şirketinin personeli Duman, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Duman, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Öte yandan hayatını kaybeden 21 yaşındaki Enes Duman'ın, yaklaşık 1 ay önce işe başladığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Eskişehir'de Test Sürüşü Yapan Tren Teknisyeni Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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