Eskişehir'de Trafiğe Kapalı Alana Giren 30 Motosiklet ve Motorlu Bisiklet Sürücüsüne Cezai İşlem Uygulandı

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Eskişehir'de trafiğe kapalı alana giren 30 motosiklet ve motorlu bisiklet sürücüsüne polis ekiplerince cezai işlem uygulandı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, planlama dahilinde araç trafiğine kapalı olan yaya bölgelerinde motosiklet ve motorlu bisiklet sürücülerine yönelik denetim yapıldı. Ekiplerce yapılan denetimlerde, araç trafiğine kapalı yaya bölgelerine giriş yaparak kural ihlali yaptığı ve belge eksikliği olduğu tespit edilen 30 motosiklet ve motorlu bisiklet sürücüsüne gerekli işlemler uygulandı. - ESKİŞEHİR