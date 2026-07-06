Eskişehir'de Trafik Denetimi: 117 Ehliyete El Konuldu - Son Dakika
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Eskişehir'de Trafik Denetimi: 117 Ehliyete El Konuldu

06.07.2026 10:28
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Eskişehir'de trafik denetimlerinde 441 araç men edildi, 9 bin 085 ceza kesildi.

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen denetim çalışmaları sonucu 117 sürücü belgesine el konulurken, 441 araç ise trafikten men edildi.

Eskişehir genelinde İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı Trafik Denetleme Şube Müdürlükleri tarafından 29 Haziran - 05 Temmuz 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen trafik denetimlerinde toplam 35 bin 628 araç ve sürücü kontrol edildi. Denetimler kapsamında 3 bin 972 yük taşımacılığı yapan araç, 860 yolcu taşımacılığı yapan araç, 3 bin 315 alkol denetimi, 1 bin 239 motosiklet ve 9 bin 783 emniyet kemeri kontrolü gerçekleştirildi. Ayrıca, 35 bin 628 farklı türde trafik kontrolü yapıldı. Bu çalışmalar sonucunda 9 bin 085 trafik cezası kesildi, 441 araç trafikten men edildi ve 117 sürücünün ehliyetine el konuldu. Aynı zamanda 76 yaralanmalı, 75 maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Eskişehir, 3. Sayfa, Güvenlik, Trafik, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Eskişehir'de Trafik Denetimi: 117 Ehliyete El Konuldu - Son Dakika

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