Eskişehir'de Trafik Denetimi: 5 Bin 499 Cezai İşlem - Son Dakika
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Eskişehir'de Trafik Denetimi: 5 Bin 499 Cezai İşlem

Eskişehir\'de Trafik Denetimi: 5 Bin 499 Cezai İşlem

Polis, son haftada 9.478 aracı kontrol edip 5.499'üne ceza uyguladı. 113 araç men edildi.

04.04.2025 10:49
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Eskişehir'de polis ekiplerince son 1 hafta içerisinde 9 bin 478 araç kontrol edilirken, 5 bin 499 araca cezai işlem uygulandı.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince 26 Mart - 1 Nisan 2025 tarihleri arasında çalışma yapıldı. Toplam 9 bin 478 aracın kontrol edildiği çalışmalarda; 28 alkollü araç kullanmak, 79 sürücü belgesiz araç kullanmak, bin 68 park yasağı, 2 bin 775 hız, 205 kırmızı ışık, 35 taşıma kanunu, 127 emniyet kemeri, 13 abart egzoz, 90 kask kullanmamak ve başlıca diğer maddeler olmak üzere toplam 5 bin 499 araca işlem uygulandı. Çalışmalar sonucunda 113 araç trafikten men edilirken, 2 sürücü belgesinin daimi olduğu belirtildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

trafik, Polis, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Eskişehir'de Trafik Denetimi: 5 Bin 499 Cezai İşlem - Son Dakika

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