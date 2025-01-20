Eskişehir'de Trafik Denetimi: 8 Bin 774 Ceza - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Eskişehir'de Trafik Denetimi: 8 Bin 774 Ceza

Eskişehir\'de Trafik Denetimi: 8 Bin 774 Ceza

Eskişehir'de yapılan trafik denetimlerinde 25 bin araç kontrol edildi, 8 bin 774 ceza kesildi.

20.01.2025 10:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'de polis ve jandarma ekiplerince gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 25 binden fazla araç ve sürücüsü kontrol edilirken, 8 bin 774 ayrı trafik cezası kesildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne ve İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından 13 Ocak ile 20 Ocak tarihleri arasında trafik denetimi gerçekleştirildi. Denetimlerde, 25 bin 799 araç ve sürücüsü kontrol edildi. Yapılan denetimler sonucunda 8 bin 774 adet trafik cezası yazılırken, 249 araç trafikten men edildi. Ayrıca 83 sürücünün ehliyetine el konuldu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Jandarma, trafik, Polis, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Eskişehir'de Trafik Denetimi: 8 Bin 774 Ceza - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:06 Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ’a soruşturma Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'a soruşturma
09:10 CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın hakkında soruşturma başlatıldı CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın hakkında soruşturma başlatıldı
07:57 ABD ordusu Suriye’nin Haseke şehrinden çekiliyor ABD ordusu Suriye'nin Haseke şehrinden çekiliyor
07:25 İsrail, serbest bırakılması beklenen bir Filistinli esirin evine saldırdı İsrail, serbest bırakılması beklenen bir Filistinli esirin evine saldırdı
06:38 İsrail’in 90 Filistinli tutukluyu serbest bıraktı İsrail'in 90 Filistinli tutukluyu serbest bıraktı
16:37 Göztepe’den Süper Lig tarihine geçen performans Göztepe'den Süper Lig tarihine geçen performans
16:05 İmza törenine damga vurdu: Solskjaer’den Türk futbolundaki kaos sorusuna olay yanıt İmza törenine damga vurdu: Solskjaer'den Türk futbolundaki kaos sorusuna olay yanıt
15:49 Hamas: Serbest bırakılacak 90 tutuklunun isimlerini istiyoruz Hamas: Serbest bırakılacak 90 tutuklunun isimlerini istiyoruz
15:49 Solskjaer, Beşiktaş’ın daha önceki teklifini neden kabul etmediğini açıkladı Solskjaer, Beşiktaş'ın daha önceki teklifini neden kabul etmediğini açıkladı
15:39 Köpeklerin saldırısında hayatını kaybeden Eslem için Mülkiye Başmüfettişi görevlendirildi Köpeklerin saldırısında hayatını kaybeden Eslem için Mülkiye Başmüfettişi görevlendirildi
15:34 Son kararı kim verecek Solskjaer’den imza töreninde dikkat çeken transfer sözleri Son kararı kim verecek? Solskjaer'den imza töreninde dikkat çeken transfer sözleri
15:26 Suriye, İran, Rusya ve İsrail mallarının ülkeye girişini yasakladı Suriye, İran, Rusya ve İsrail mallarının ülkeye girişini yasakladı
15:19 Ole Gunnar Solskjaer’in Beşiktaş’taki maaşı belli oldu Ole Gunnar Solskjaer'in Beşiktaş'taki maaşı belli oldu
15:14 Tıraş olmaya gittiği berberde öldürüldü Tıraş olmaya gittiği berberde öldürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2025 10:20:12. #1.11#
SON DAKİKA: Eskişehir'de Trafik Denetimi: 8 Bin 774 Ceza - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.