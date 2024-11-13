Eskişehir'de Trafik Denetimi: 9 Bin Araç Kontrol Edildi - Son Dakika
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Eskişehir'de Trafik Denetimi: 9 Bin Araç Kontrol Edildi

Eskişehir\'de Trafik Denetimi: 9 Bin Araç Kontrol Edildi

Eskişehir'de polis ekipleri 9 bin 848 araç kontrol ederek 4 bin 41 sürücüye işlem uyguladı.

13.11.2024 13:59
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Eskişehir'de polis ekiplerince son 1 hafta içerisinde 9 bin 848 araç kontrol edilirken, 4 bin 41 sürücüye işlem uygulandı.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce trafik denetimi yapıldı. Kentte 6-11 Kasım 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilen çalışmalarda, toplam 9 bin 848 araç kontrol edildi. Yapılan kontroller sonucunda alkollü araç kullanmaktan 71, sürücü belgesiz araç kullanmaktan 123, park yasağından bin 159, hızdan 898, taşıma kanunundan 30, kırmızı ışıktan 290, emniyet kemerinden 107, abart egzozdan 18 ve kask kullanmamaktan 74 olmak üzere toplam 4 bin 41 araç ve sürücüye işlem uygulandı. Çalışmalar sonucunda 185 araç trafikten men edilirken, 5 sürücü belgesinin daimi iptalinin yapıldığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Eskişehir'de Trafik Denetimi: 9 Bin Araç Kontrol Edildi - Son Dakika

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