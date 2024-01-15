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Eskişehir'de Trafik Denetiminde 346 Sürücüye 692 Bin TL Cezai İşlem Uygulandı - Son Dakika
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Eskişehir'de Trafik Denetiminde 346 Sürücüye 692 Bin TL Cezai İşlem Uygulandı

Eskişehir'de jandarma ekipleri tarafından yapılan trafik denetiminde, 3 bin 805 araç kontrol edilirken 346 sürücüye 692 bin TL para cezası kesildi. Denetimlerde ayrıca 29 araç trafikten men edilirken, alkollü araç kullandığı tespit edilen 4 sürücünün ehliyetine el konuldu. Aynı dönem içerisinde 54 vatandaşa trafik kazalarına karşı alınacak tedbirler ve güvenli sürüş kuralları hakkında eğitim verildi.

Eskişehir\'de Trafik Denetiminde 346 Sürücüye 692 Bin TL Cezai İşlem Uygulandı
15.01.2024 - 11:26,  Güncelleme: 11:37
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Eskişehir'de jandarma ekipleri tarafından yapılan trafik denetiminde, 3 bin 805 araç kontrol edilirken 346 sürücüye 692 bin TL para cezası kesildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 8 Ocak ile 14 Ocak tarihleri arasında jandarma sorumluluk bölgesinde trafik denetimleri gerçekleştirildi. Denetimlerde, 3 bin 805 araç kontrol edilirken, trafik kurallarına uymadığı tespit edilen 346 sürücüye 692 bin 950 TL para cezası kesildi. Ayrıca denetimlerde, 29 araç trafikten men edilirken, alkollü araç kullandığı tespit edilen 4 sürücünün ehliyetine el konuldu.

Aynı dönem içerisinde Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde 54 vatandaşa da trafik kazalarına karşı alınacak tedbirler ile güvenli sürüş kuralları hakkında eğitim verildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA
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Eskişehir, Jandarma, Trafik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Eskişehir'de Trafik Denetiminde 346 Sürücüye 692 Bin TL Cezai İşlem Uygulandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eskişehir'de Trafik Denetiminde 346 Sürücüye 692 Bin TL Cezai İşlem Uygulandı - Son Dakika
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