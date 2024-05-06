Eskişehir'de Trafik Denetiminde 402 Araç Sürücüsüne 942 Bin TL Cezai İşlem Uygulandı - Son Dakika
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Eskişehir'de Trafik Denetiminde 402 Araç Sürücüsüne 942 Bin TL Cezai İşlem Uygulandı

Eskişehir\'de Trafik Denetiminde 402 Araç Sürücüsüne 942 Bin TL Cezai İşlem Uygulandı

Eskişehir'de jandarma ekipleri tarafından yapılan trafik denetimlerinde 6 bin 329 araç kontrol edildi ve kusurlu bulunan 402 araç sürücüsüne toplamda 942 bin TL ceza kesildi. Denetimlerde ayrıca 76 araç trafikten men edilirken, alkollü araç kullandığı tespit edilen 7 sürücünün ehliyetine el konuldu.

06.05.2024 13:36
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Eskişehir'de jandarma ekiplerince yapılan trafik denetiminde 6 bin 329 araç kontrol edilirken, 402 araç sürücüsüne 942 bin TL ceza yazıldı.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik ekiplerince 29 Nisan ile 6 Mayıs tarihleri arasında jandarma sorumluluk bölgesinde trafik denetimleri gerçekleştirildi. Denetimlerde, 6 bin 329 araç kontrol edilirken, kusurlu bulunan 402 araç sürücüsüne 942 bin 419 TL para cezası yazıldı. Ayrıca denetimlerde, 76 araç trafikten men edilirken, alkollü araç kullandığı belirlenen 7 sürücünün ehliyetine el konuldu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Eskişehir'de Trafik Denetiminde 402 Araç Sürücüsüne 942 Bin TL Cezai İşlem Uygulandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir'de Trafik Denetiminde 402 Araç Sürücüsüne 942 Bin TL Cezai İşlem Uygulandı - Son Dakika
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