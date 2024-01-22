Eskişehir\'de Trafik Denetiminde 629 Sürücüye 1 Milyon 336 Bin TL Cezai İşlem Uygulandı

Eskişehir'de jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen trafik denetiminde 629 araç sürücüsüne 1 milyon 336 bin TL para cezası yazıldı.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından jandarma sorumluluk bölgesinde 15 Ocak ile 21 Ocak tarihleri arasında trafik denetimi gerçekleştirildi. Denetimlerde, 9 bin 161 araç kontrol edilirken, trafik kurallarına uymadığı tespit edilen 629 araç sürücüsüne 1 milyon 336 bin 378 TL para cezası kesildi. Denetimlerde, 53 araç trafikten men edilirken, alkollü araç kullandığı tespit edilen 2 sürücünün ehliyetine el konuldu.

Aynı dönem içerisinde jandarma sorumluluk bölgesinde 47 vatandaşa da trafik kazalarına karşı alınacak tedbirler ile güvenli sürüş kuralları hakkında eğitim verildi. - ESKİŞEHİR