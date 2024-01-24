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Eskişehir'de Trafik Denetiminde 820 Araça 1 Milyon 319 Bin TL Cezai İşlem Uygulandı - Son Dakika
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Eskişehir'de Trafik Denetiminde 820 Araça 1 Milyon 319 Bin TL Cezai İşlem Uygulandı

Eskişehir'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen trafik denetiminde bin 479 araç sorgulandı. Denetimler sonucunda farklı maddelerden kusurlu bulunan 820 araca toplamda 1 milyon 319 bin TL para cezası kesildi. Ayrıca, denetimlerde 12 araç trafikten men edildi.

Eskişehir\'de Trafik Denetiminde 820 Araça 1 Milyon 319 Bin TL Cezai İşlem Uygulandı
24.01.2024 - 11:04,
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Eskişehir'de polis ekiplerince gerçekleştirilen trafik denetiminde bin 479 araç sorgulanırken, farklı maddelerden kusurlu bulunan 820 araca 1 milyon 319 bin TL para cezası kesildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince 21 Ocak ve 22 Ocak tarihlerinde denetim düzenlendi. Denetimlerde bin 479 araç kontrol edildi. Kontroller esnasında, farklı maddelerden kusurlu bulunan 820 araca toplamda 1 milyon 319 bin 326 TL para cezası uygulandı.

Denetimlerde 12 araç trafikten men edildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA
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Eskişehir, Trafik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Eskişehir'de Trafik Denetiminde 820 Araça 1 Milyon 319 Bin TL Cezai İşlem Uygulandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eskişehir'de Trafik Denetiminde 820 Araça 1 Milyon 319 Bin TL Cezai İşlem Uygulandı - Son Dakika
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