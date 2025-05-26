Eskişehir'de Trafik Denetimleri: 120 Belgeye El Konuldu

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen redenetim çalışmaları sunucu 120 sürücü belgesine el konulurken, 308 kişi ise trafikten men edildi.

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nce 19-26 Mayıs tarihlerinde çeşitli trafik denetimleri gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar kapsamında; 4 bin 86 yük taşımacılığı, 620 yolcu taşımacılığı, 29 bin araç/sürücü ve 894 adet motosiklet denetlendi. Ayrıca 3 bin 586 alkol denetimi, 8 bin 223 emniyet kemeri denetimi ve 11 bin 925 diğer kontrol türlerinde denetimler yapıldı. Çalışmalar çerçevesinde toplam 308 adet trafikten men ve 10 bin 402 adet trafik cezası kesildi. Öte yandan, 19-26 Mayıs tarihlerinde 76 adet yaralanmalı ve 64 adet maddi hasarlı trafik kazası meydana gelirken, 120 sürücü belgesine ise el konuldu. - ESKİŞEHİR