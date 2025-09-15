Eskişehir'de Trafik Denetimleri: 98 Ehliyete El Konuldu

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen denetim çalışmaları sonucu 98 sürücü belgesine el konulurken, 352 araç ise trafikten men edildi.

Eskişehir genelinde İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı Trafik Denetleme Şube Müdürlükleri tarafından 8-15 Eylül 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen trafik denetimlerinde toplam 25 bin 104 araç ve sürücü kontrol edildi. Denetimler kapsamında 4 bin 742 yük taşımacılığı yapan araç, 790 yolcu taşımacılığı yapan araç, 3 bin 483 alkol denetimi, 928 motosiklet ve 6 bin 38 emniyet kemeri kontrolü gerçekleştirildi. Ayrıca, 9 bin 303 farklı türde trafik kontrolü yapıldı. Bu çalışmalar sonucunda 6 bin 730 trafik cezası kesildi, 352 araç trafikten men edildi ve 98 sürücünün ehliyetine el konuldu. Aynı zamanda 74 yaralanmalı, 83 maddi hasarlı ve 1 ölümlü trafik kazası meydana geldi. - ESKİŞEHİR