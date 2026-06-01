Eskişehir'de Trafik Denetimleri Hız Kesmedi
Eskişehir'de Trafik Denetimleri Hız Kesmedi

01.06.2026 10:48
Son haftada 148 bin 870 araç denetildi, 43 bin 235 ceza kesildi. 1 ölümlü kaza kaydedildi.

Eskişehir'de polis ve jandarma ekiplerince son 1 hafta içerisinde 148 bin 870 araç ve sürücü denetlenirken, 43 bin 235 adet trafik cezası yazıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sürüyor. Bu çerçevede, mayıs ayı boyunca çalışma yapıldı. Ekiplerce 5 bin 173 yük taşımacılığı, 4 bin 268 yolcu taşımacılığı, 19 bin 460 alkol denetimi, 5 bin 173 adet motosiklet ve 47 bin 258 emniyet kemeri kontrolü gerçekleştirildi. Toplam 148 bin 870 araç ve sürücünün kontrol edildiği çalışmalar sonucunda 43 bin 235 adet trafik cezası yazılırken, bin 309 araç trafikten men edildi ve 566 sürücü belgesine el konuldu. Ayrıca, çalışmalar sırasında 1 ölümlü ve 274 maddi hasarlı trafik kazasına da müdahale edildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Eskişehir, 3. Sayfa, Güvenlik, Trafik, Yaşam, Kaza, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
