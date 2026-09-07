Eskişehir'de trafik denetimlerinde 314 araç men edildi, 72 ehliyete el konuldu

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucu 72 sürücü belgesine el konulurken, 314 araç ise trafikten men edildi.

Eskişehir genelinde İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı Trafik Denetleme Şube Müdürlükleri tarafından 31 Ağustos - 6 Eylül 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen trafik denetimlerinde toplam 27 bin 886 araç ve sürücü kontrol edildi. Denetimler kapsamında 3 bin 988 yük taşımacılığı yapan araç, bin 95 yolcu taşımacılığı yapan araç, 2 bin 852 alkol denetimi, bin 83 motosiklet ve 5 bin 73 emniyet kemeri kontrolü gerçekleştirildi. Bu çalışmalar sonucunda 6 bin 169 trafik cezası kesildi, 314 araç trafikten men edildi ve 72 sürücünün ehliyetine el konuldu.

Aynı dönem içinde 77 yaralanmalı, 82 maddi hasarlı trafik kazası meydana geldiği belirtildi.