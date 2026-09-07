Eskişehir'de trafik denetimlerinde 314 araç men edildi, 72 ehliyete el konuldu - Son Dakika
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Eskişehir'de trafik denetimlerinde 314 araç men edildi, 72 ehliyete el konuldu

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Eskişehir'de 31 Ağustos-6 Eylül 2026 tarihleri arasında yapılan trafik denetimlerinde 27 bin 886 araç ve sürücü kontrol edildi, 6 bin 169 ceza kesildi. Denetimlerde 314 araç trafikten men edilirken, 72 sürücünün ehliyetine el konuldu ve aynı dönemde 77 yaralanmalı kaza meydana geldi.

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucu 72 sürücü belgesine el konulurken, 314 araç ise trafikten men edildi.

Eskişehir genelinde İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı Trafik Denetleme Şube Müdürlükleri tarafından 31 Ağustos - 6 Eylül 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen trafik denetimlerinde toplam 27 bin 886 araç ve sürücü kontrol edildi. Denetimler kapsamında 3 bin 988 yük taşımacılığı yapan araç, bin 95 yolcu taşımacılığı yapan araç, 2 bin 852 alkol denetimi, bin 83 motosiklet ve 5 bin 73 emniyet kemeri kontrolü gerçekleştirildi. Bu çalışmalar sonucunda 6 bin 169 trafik cezası kesildi, 314 araç trafikten men edildi ve 72 sürücünün ehliyetine el konuldu.

Aynı dönem içinde 77 yaralanmalı, 82 maddi hasarlı trafik kazası meydana geldiği belirtildi.

Kaynak: İHA

Eskişehir, Güvenlik, 3. Sayfa, Ağustos, Trafik, Eylül, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Eskişehir'de trafik denetimlerinde 314 araç men edildi, 72 ehliyete el konuldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir'de trafik denetimlerinde 314 araç men edildi, 72 ehliyete el konuldu - Son Dakika
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