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Eskişehir'de trafik ışıklarında duran araca çarpmamak için manevra yapan otomobil tamircilerin bulunduğu alana dalıp araca çarptı. Yaklaşık 5 dakika önce olay yerinde sohbet eden vatandaşlar ise kazayı ucuz atlattı.

Eskişehir'de bulunan Çevreyolunda ilerleyen ve Esentepe Mahallesi'nde bulunan kavşağa giren otomobilin sürücüsü, görgü şahitlerinin iddiasına göre aşırı süratten dolayı aracın kontrolünü kaybetti. Trafik ışıklarında duran araca arkadan çarpmamak için sürücünün ani manevra yaptığı araç, savrulup yol kenarında bulunan ve tamirhanelerin olduğu alana daldı ve işletme önünde tamir işlemi bitmiş hafif ticari araca çarptı. Kazadan dakikalar önce olay yerinde sohbet eden ve sonrasında dükkanlarına giden çalışanlar ile müşteriler ise kazayı şans eseri yara alamadan atlattı. Kaza anı bir işletmenin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

"Hızlı gitmeseydi daha kötü şeyler yaşanmayabilirdi"

Kaza anında dükkanında olan araç tamircisi Emin Kaplan, "Çalışırken bir aracın lastik kayma sesini duydum. Ondan beş dakika önce de bu aracın tam kaza yaptığı yerdeydik. Bir anda öyle bir karmaşık durum oldu ki tozlar falan birbirine karıştı, çok korktuk. Maddi hasarlı bir kaza meydana geldi. Araç bayağı süratliydi. Belki bu kadar fazla hızlı gitmeseydi daha da kötü şeyler yaşanmayabilirdi, ama en azından maddi hasarlı bir kaza meydana geldi. Olaydan 5 dakika önce tamir ettiğimiz araç kazanın olduğu yerdeydi. Onu tam iş yerinin önüne aldık, kaza sonradan meydana geldi. Arasına bir kaç dakika gibi kısa bir fark vardı. İnsanlar orada olabilirlerdi. Sürücülerimizin biraz daha dikkatli olmaları lazım. Çünkü asfalt şu anda havalardan dolayı sıcak olduğu için araçların kayma ve fren mesafesi uzayabiliyor" dedi. - ESKİŞEHİR