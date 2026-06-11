Eskişehir'de Trafik Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika
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Eskişehir'de Trafik Kazası: 2 Yaralı

Eskişehir\'de Trafik Kazası: 2 Yaralı
11.06.2026 17:59
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Eskişehir'de kontrolden çıkan otomobil takla attı. 2 kişi hafif yaralandı, kaza anı görüntülendi.

Eskişehir'de kontrolden çıkan otomobilin savrularak takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Savaş Özdemir Teknoloji Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Kerem G. (21) idaresindeki 26 AFF 301 plakalı Fiat Tofaş marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savruldu. Takla atan otomobil, refüjde ters dönerek durdu. Kazanın ardından tavanı ezilen aracın içerisinden sürücü Kerem G. ile araçta yolcu olarak bulunan E.G. (21) kendi imkanlarıyla çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada hafif şekilde yaralanan ve genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen sürücü Kerem G. ile yolcu E.G., ilk müdahalelerinin ardından Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Öte yandan kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Eskişehir'de Trafik Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Tuba Özdoğan Tuba Özdoğan:
    yine de sonuç değişmezdi birkaç ay sonra unutulur gider işte 0 0 Yanıtla
  • Eray Öz Eray Öz:
    her gün bu tarz kazalar oluyor ve sonunda hep aynı şey yaşanıyor yaralılar tedavi edilip kapanıyor bu soruna bir çözüm bulmamız lazım ama maalesef kimse fazla umursamıyor çünkü vatandaşa hiçbir şey kalmıyo hep devlet yardım yapıyo 0 0 Yanıtla
  • Elif Keten Elif Keten:
    bu haberlerde hep şöyle yazılıyo ama arkasında daha çok şey var ya direksiyon hakimiyetini kaybetmesi derken aslında ne oldu tam olarak biliyor muyuz hız mı yapmıştı uyuşturucu mı vardı basında hep üstü kapatılıyo böyle olaylar 0 0 Yanıtla
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