Eskişehir\'de Trafik Kazası: 2 Yaralı

Elif Keten:

bu haberlerde hep şöyle yazılıyo ama arkasında daha çok şey var ya direksiyon hakimiyetini kaybetmesi derken aslında ne oldu tam olarak biliyor muyuz hız mı yapmıştı uyuşturucu mı vardı basında hep üstü kapatılıyo böyle olaylar