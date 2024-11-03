Eskişehir'de çöp kamyonuna çarpan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında şans eseri yaralanan olmadı.
Kaza, gece saatlerinde Eskibağlar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde seyir halinde bulunan 11 ABZ 467 plakalı otomobil önünde seyir halinde bulunan çöp kamyonuna çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, karşı şeride geçerek takla attı.
Meydana gelen kazada şans eseri yaralanan olmazken, trafiğe kapanan cadde, takla atan otomobilin kaldırılmasıyla normale döndü. - ESKİŞEHİR
Son Dakika › 3.Sayfa › Eskişehir'de Trafik Kazası: Takla Atan Araçta Yaralanan Yok - Son Dakika
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