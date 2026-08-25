Eskişehir'de Trafik Kazası Tramvay Seferlerini Aksattı

Eskişehir'de trafik kazası sebebiyle Şehir Hastanesi-Kumlubel, 75.Yıl-OGÜ hatlarında tramvay seferlerinin aksadığı açıklandı.

Eskişehir Şehir Hastanesi yönünde, Yunusemre Tramvay Durağı'nın yakınlarında bir trafik kazası meydana geldi. Kaza sebebiyle tramvay seferlerinde aksama yaşandığı duyuruldu. ESTRAM'ın resmi sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Şehir Hastanesi yönü Yunusemre Tramvay Durağı sonrası yaşanan tramvay karayolu araç kazası nedeniyle Şehir Hastanesi-Kumlubel, 75.Yıl-OGÜ hatlarında işletim yapılamamaktadır. Acil durum otobüsleri devreye alınmıştır. Anlayışınız için teşekkür eder, iyi günler dileriz" ifadeleri yer aldı.