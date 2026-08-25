Eskişehir'de Trafik Kazası Tramvay Seferlerini Aksattı - Son Dakika
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Eskişehir'de Trafik Kazası Tramvay Seferlerini Aksattı

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Eskişehir'de meydana gelen trafik kazası nedeniyle tramvay seferleri aksadı, acil otobüsler devrede.

Eskişehir'de trafik kazası sebebiyle Şehir Hastanesi-Kumlubel, 75.Yıl-OGÜ hatlarında tramvay seferlerinin aksadığı açıklandı.

Eskişehir Şehir Hastanesi yönünde, Yunusemre Tramvay Durağı'nın yakınlarında bir trafik kazası meydana geldi. Kaza sebebiyle tramvay seferlerinde aksama yaşandığı duyuruldu. ESTRAM'ın resmi sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Şehir Hastanesi yönü Yunusemre Tramvay Durağı sonrası yaşanan tramvay karayolu araç kazası nedeniyle Şehir Hastanesi-Kumlubel, 75.Yıl-OGÜ hatlarında işletim yapılamamaktadır. Acil durum otobüsleri devreye alınmıştır. Anlayışınız için teşekkür eder, iyi günler dileriz" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: İHA

Eskişehir, 3. Sayfa, Trafik, Ulaşım, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Eskişehir'de Trafik Kazası Tramvay Seferlerini Aksattı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir'de Trafik Kazası Tramvay Seferlerini Aksattı - Son Dakika
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