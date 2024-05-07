Eskişehir'de tramvay durağında düşürdüğü telefonunu almak isterken kafasını demirlere çarparak bayılan adam hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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Eskişehir'de tramvay durağında düşürdüğü telefonunu almak isterken kafasını demirlere çarparak bayılan adam hastaneye kaldırıldı

Eskişehir\'de tramvay durağında düşürdüğü telefonunu almak isterken kafasını demirlere çarparak bayılan adam hastaneye kaldırıldı

Eskişehir'de Şehitlik tramvay durağında telefonunu düşüren bir adam, telefonunu almak için eğilirken kafasını demirlere çarptı. Aldığı darbe sonucu bayılan adam, çevredeki vatandaşlar tarafından ilk müdahale edildikten sonra hastaneye kaldırıldı.

07.05.2024 16:47
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Eskişehir'de tramvay durağında düşürdüğü telefonunu almak isterken kafasını demirlere çarparak bayılan adam hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 15.30 sularında Öğretmenler Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şehitlik tramvay durağında yere düşürdüğü telefonunu almak için eğilen bir adam kafasını demirlere çarptı. Aldığı darbenin etkisiyle bayılan şahıs yere yığıldı. Bayılan adama ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. Ardından ihbar üzerine gelen 112 Acil Servis ekipleri olay yerinde müdahalede bulunurken, tüm çabalara rağmen ayıltılamayan adam hastaneye kaldırıldı.

"Telefona diye eğilirken kafasını bir anda kenara çarptı"

O anlara şahit olan yolculardan Gülüz Cansız, olayın nasıl yaşandığını anlattı. Cansız, "Tramvaydan arkalı önlü indik. Ben daha inmeden çocuğun telefonu düştü. Telefona diye eğilirken kafasını bir anda kenara çarptı. Gerçekten çok üzüldüm. Hemen 112'yi aradım. Bir ambulans da buradan geçiyormuş, hemen çevirdik. Müdahale ettiler ama inşallah bir şey olmaz. Telefonda da şifre olduğu için çocuğun yakınlarına ulaşamadık. Sağlık görevlileri bize nabız olduğunu söylediler ancak çocuğun rengi falan sarıydı, çok kötüydü" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Eskişehir, Acil Durum, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Eskişehir'de tramvay durağında düşürdüğü telefonunu almak isterken kafasını demirlere çarparak bayılan adam hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir'de tramvay durağında düşürdüğü telefonunu almak isterken kafasını demirlere çarparak bayılan adam hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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