Eskişehir'de Tramvay Kazası: Motosiklet Sürücüsü Yoğun Çaba Sonucu Kurtarıldı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Eskişehir'de Tramvay Kazası: Motosiklet Sürücüsü Yoğun Çaba Sonucu Kurtarıldı

Eskişehir'de meydana gelen tramvay kazasında motosiklet sürücüsü tramvayın altına girdi. Çevredeki vatandaşların yoğun çabasıyla sürücü kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Kazanın etkisiyle tramvay seferlerinde aksama yaşandı.

11.06.2024 21:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'de çarpıştığı tramvayın altına giren motosiklet sürücüsü, çevredeki vatandaşların yoğun çabasıyla bulunduğu yerden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, Yenibağlar Mahallesi'nde Uludağ Sokak'tan İsmet İnönü-2 Caddesi'ne dönülen bölgede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, F.Ş. idaresindeki 35 HUY 69 plakalı motosiklet, Otogar-SSK seferini gerçekleştiren tramvayla çarpıştı. Kazanın etkisiyle motosiklet sürücüsü tramvayın altına girdi. Hem sıkışan hem de yaralanan sürücüye ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yapmaya çalıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, vatandaşların yoğun çabasıyla birlikte motosiklet sürücüsü bulunduğu yerden çıkarıldı. Yaşanan kaza sonucunda tramvay seferlerinde de aksama oluşurken, 112 Acil Servis ekiplerince Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılan F.Ş.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Motosiklet, Eskişehir, Acil Durum, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Eskişehir'de Tramvay Kazası: Motosiklet Sürücüsü Yoğun Çaba Sonucu Kurtarıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:18 Dervişoğlu’ndan Akşener’in paylaşımına yorum: İYİ Parti’ye düşmanlık bize sadece güç verir Dervişoğlu'ndan Akşener'in paylaşımına yorum: İYİ Parti'ye düşmanlık bize sadece güç verir
23:08 Genelevde kimlik soran güvenlik görevlisini vurdu Genelevde kimlik soran güvenlik görevlisini vurdu
22:54 1 ay önce ailesini katledip intihar eden polisle ilgili bomba Olcay Kılavuz ve Sinan Ateş iddiası 1 ay önce ailesini katledip intihar eden polisle ilgili bomba Olcay Kılavuz ve Sinan Ateş iddiası
21:43 Hamas, ABD Başkanı Biden’ın Gazze için ateşkes önerisine cevap verdi Hamas, ABD Başkanı Biden'ın Gazze için ateşkes önerisine cevap verdi
20:19 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 18 yıl sonraki ziyaretine CHP’den ilk açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 18 yıl sonraki ziyaretine CHP'den ilk açıklama
00:18 İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP lideri Özel’in birbirlerine verdiği hediyeler İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP lideri Özel'in birbirlerine verdiği hediyeler
23:31 Fenerbahçe’de ilk ayrılık Jose Mourinho, 1 saniye bile izlemeden o yıldızın biletini kesti Fenerbahçe'de ilk ayrılık! Jose Mourinho, 1 saniye bile izlemeden o yıldızın biletini kesti
21:57 Fenerbahçe’nin kapıyı gösterdiği İsmail Kartal’a Dursun Özbek sahip çıktı Fenerbahçe'nin kapıyı gösterdiği İsmail Kartal'a Dursun Özbek sahip çıktı
20:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş’ten açıklama var Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'ten açıklama var
20:46 Hakan Fidan’la görüşen Putin: Astana süreci devam etmeli Hakan Fidan'la görüşen Putin: Astana süreci devam etmeli
20:44 Dursun Özbek’ten Erden Timur’a sitem: Galatasaray’a küsmesi son derece yanlış Dursun Özbek'ten Erden Timur'a sitem: Galatasaray'a küsmesi son derece yanlış
20:39 İstanbul’a yeni tramvay hattı geliyor Proje İBB Meclisi’nden geçti İstanbul'a yeni tramvay hattı geliyor! Proje İBB Meclisi'nden geçti
20:17 Bakan Koca’dan sokak hayvanları açıklaması: Gönlüm ötenaziden taraf değil Bakan Koca'dan sokak hayvanları açıklaması: Gönlüm ötenaziden taraf değil
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2024 04:57:19. #1.11#
SON DAKİKA: Eskişehir'de Tramvay Kazası: Motosiklet Sürücüsü Yoğun Çaba Sonucu Kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement