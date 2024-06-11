Eskişehir'de Tramvay Kazası: Motosiklet Sürücüsü Yoğun Çaba Sonucu Kurtarıldı

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Eskişehir'de çarpıştığı tramvayın altına giren motosiklet sürücüsü, çevredeki vatandaşların yoğun çabasıyla bulunduğu yerden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, Yenibağlar Mahallesi'nde Uludağ Sokak'tan İsmet İnönü-2 Caddesi'ne dönülen bölgede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, F.Ş. idaresindeki 35 HUY 69 plakalı motosiklet, Otogar-SSK seferini gerçekleştiren tramvayla çarpıştı. Kazanın etkisiyle motosiklet sürücüsü tramvayın altına girdi. Hem sıkışan hem de yaralanan sürücüye ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yapmaya çalıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, vatandaşların yoğun çabasıyla birlikte motosiklet sürücüsü bulunduğu yerden çıkarıldı. Yaşanan kaza sonucunda tramvay seferlerinde de aksama oluşurken, 112 Acil Servis ekiplerince Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılan F.Ş.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - ESKİŞEHİR