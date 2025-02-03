Eskişehir\'de Tüfekle Yaralanan Sokak Köpeği Tedavi Ediliyor

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Eskişehir'de kimliği belirsiz kişi veya kişilerce tüfekle vurulan ve 12 yerinden yara alan sokak köpeği, hayvan severler tarafından tedavi ettirildi.

Tepebaşı ilçesi Aşağısöğütönü Mahallesi'nde sahipsiz köpek, hayvan severlerin iddiasına göre 21 Ocak tarihinde av tüfeği benzeri bir silah ile vuruldu. Vücudunun 12 yerine saçma değen ve yaralanan köpek özel bir veteriner kliniğinde tedavi alındı.

Köpeğin sahiplendirileceğini söyleyen Yaren Ünlü şöyle konuştu;

"İlk geldiğinde zaten saat 05.00 civarlarında geldi. Karnının tok olduğunu düşündüğümüz için anestezi uygulayamadık. Ertesi gün röntgeni çekildiğinde de 12 yerinde saçma yaraları olduğunu gördük. Hayati organlara çok yakın olduğu için saçmaları ne yazık ki alamadık. Şu anki süreçte de kalbinde bir büyüme olduğu için ne yazık ki anestezi uygulayamıyoruz, sonraki süreçte kurşun yaralarından dolayı zehirlenme var mı diye durumu mutlaka değerlendirip test ve kontrollerini yapacağız". - ESKİŞEHİR