Eskişehir\'de Tüfekli Saldırı: Şahıs Tutuklandı

Eskişehir'de küs olduğu eşinin oturduğu binaya tüfekle 2 el ateş edip kaçan ve aynı gün yakalanan şahıs, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Olay, dün Erenköy Mahallesi Sevinç Caddesi'nde meydana geldi. Küs olduğu eşinin oturduğu evin camına tüfekle 2 el ateş edip kaçan B.Y. isimli şahıs, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Motorize Yunus Timleri tarafından aynı gün Şarhöyük Mahallesi'nde yakalandı. Bugün adliyeye sevk edilen şahsın çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR