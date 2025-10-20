Eskişehir'de Tüfekli Saldırı: Şahıs Tutuklandı - Son Dakika
Eskişehir'de Tüfekli Saldırı: Şahıs Tutuklandı

20.10.2025 13:13
Küs olduğu eşinin evine tüfekle ateş eden B.Y., yakalanarak tutuklandı.

Eskişehir'de küs olduğu eşinin oturduğu binaya tüfekle 2 el ateş edip kaçan ve aynı gün yakalanan şahıs, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Olay, dün Erenköy Mahallesi Sevinç Caddesi'nde meydana geldi. Küs olduğu eşinin oturduğu evin camına tüfekle 2 el ateş edip kaçan B.Y. isimli şahıs, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Motorize Yunus Timleri tarafından aynı gün Şarhöyük Mahallesi'nde yakalandı. Bugün adliyeye sevk edilen şahsın çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

