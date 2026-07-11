Eskişehir\'de Tur Otobüsü Park Yeri İşgali Ceza Getirdi

Eskişehir'de tur otobüsleri için ayrılan park alanlarını işgal eden sivil araçlara, trafik ekipleri tarafından idari para cezası uygulandı.

Şehir merkezine gelen turistlerin ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla Şair Fuzuli Caddesi üzerinde tur otobüslerine ayrılan park alanları, bazı sürücüler tarafından kural ihlali yapılarak işgal edildi. Durumun tespit edilmesi üzerine bölgede denetim gerçekleştiren trafik ekipleri, tur otobüslerinin yolcu indirip bindirmesini engelleyen ve trafiği tehlikeye düşüren sivil araçlara müdahale etti. Hatalı park yapan araç sahiplerine Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerince idari para cezası kesildi. - ESKİŞEHİR