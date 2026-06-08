Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonları

Eskişehir'de polis ve jandarma ekiplerince son 1 hafta içerisinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 44 şüpheliye işlem yapılırken, narkotik maddeler ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda, 1-7 Haziran 2026 tarihleri arasında il genelinde çalışma yapıldı. Ekiplerin 41 olaya müdahale ettiği operasyonlar sonucunda 44 şüpheliye işlem yapılırken, 4 şahıs tutuklandı ve 39 şahıs serbest bırakıldı. Denetimlerde ayrıca 608,34 gram metamfetamin, 10 bin 49 adet sentetik ecza hapı, 14,63 gram esrar maddesi, 150 adet haşhaş, 143,12 gram bonzai maddesi, 1,03 gram kokain ve 97,40 gram bonzai hammadde ele geçirildiği belirtildi. - ESKİŞEHİR