Adana'da Boğulma Tehlikesi: 11 Kayıp - Son Dakika
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Adana'da Boğulma Tehlikesi: 11 Kayıp

Adana\'da Boğulma Tehlikesi: 11 Kayıp
08.06.2026 10:19
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Adana'da sıcak havalarda sulama kanallarında yüzme tehlikesi artarken, 11 kişi boğuldu.

Adana'da hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte serinlemek isteyen çocuk ve gençler, boğulma tehlikesine rağmen sulama kanalları ve nehirlerde yüzmeye devam ediyor. Kentte sıcakların başlamasıyla şu ana kadar 11 kişinin boğularak hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kentte sıcakların artmasıyla birlikte boğulma vakaları da çoğalmaya başladı. Bu zamana kadar 11 kişinin boğulduğu şehirde Adana Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, yüzmenin yasak ve tehlikeli olduğu sulama kanallarında çocuk ve gençlere boğulma vakalarını hatırlatarak sudan çıkmaları konusunda uyarılarda bulundu. Ancak bazı gençler, yüzme bildikleri için kendilerini güvende hissettiklerini söyledi.

Kanala giren 17 yaşındaki Ahmet Elhali, sıcak havadan dolayı yüzmeye geldiklerini belirterek, "Sıcak olduğu için buraya gelip yüzüyoruz. Burada onlarca kişi boğuluyor ama yüzen bilir. Biz kendimizi kurtarabiliriz. 17 yaşındayım ve küçüklükten beri burada yüzüyorum. Ben kendime güveniyorum. Burada yüzmekten korkmuyorum" dedi.

Ahmet Arıkan (16) ise, "Hava sıcak, Adana yanıyor. Ben 16 yaşındayım. Yüzmeyi bildikten sonra korkacak bir şey yok. 10 yaşından bu yana burada yüzüyorum. Annem ve babam burada yüzdüğümü bilmiyor. Kaçak geliyorum. Havuz, buranın verdiği zevki vermediği için burada yüzüyoruz" diye konuştu.

Polis ekipleri ise sulama kanalları ve nehirlerde yüzmenin son derece tehlikeli olduğunu belirterek vatandaşları uyarırken, özellikle çocukların aileleri tarafından daha sıkı denetlenmesi gerektiğini ifade etti. Polis ekiplerinin bölgedeki bilgilendirme ve uyarı çalışmalarının devam edeceği öğrenildi. - ADANA

Kaynak: İHA

Hava Durumu, Güvenlik, 3. Sayfa, Adana, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Adana'da Boğulma Tehlikesi: 11 Kayıp - Son Dakika

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