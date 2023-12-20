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Eskişehir'de 102,94 gram uyuşturucu ele geçirildi, 4 şüpheli yakalandı. - Son Dakika
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Eskişehir'de 102,94 gram uyuşturucu ele geçirildi, 4 şüpheli yakalandı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, il genelinde 102,94 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyon kapsamında 4 şüpheli yakalandı ve mahkemeye çıkarıldı.

Eskişehir\'de 102,94 gram uyuşturucu ele geçirildi, 4 şüpheli yakalandı.
20.12.2023 - 12:19,
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Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin il genelinde yaptığı çalışmalarda, 102,94 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken, konuyla ilgili 4 şüpheli yakalandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Eskişehir genelinde uyuşturucu madde girişini önlemek amacıyla çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda neticesinde, 102,94 gram metamfetamin ele geçirildi. Konuyla ilgili yakalanan ve mahkemeye çıkan 4 şüpheliden 2'si tutuklanırken, diğer 2 şüpheli hakkında yurtdışı yasağı tedbiri ile adli kontrol kararı verildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Eskişehir'de 102,94 gram uyuşturucu ele geçirildi, 4 şüpheli yakalandı. - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eskişehir'de 102,94 gram uyuşturucu ele geçirildi, 4 şüpheli yakalandı. - Son Dakika
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