Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
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Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu

Eskişehir\'de Uyuşturucu Operasyonu

Eskişehir'de yapılan operasyonda 38 şüpheliye işlem yapıldı, çeşitli uyuşturucular ele geçirildi.

11.11.2024 12:00
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Eskişehir'de polis ve jandarma ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonunda 38 şüpheliye işlem uygulanırken, çok miktarda narkotik maddeye el konuldu.

Edinilen bilgiye göre, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde çalışma yapıldı. Kent genelinde 4-11 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen çalışmalarda, 31 olaya müdahale edildi. Çalışmalar sırasında ekiplerce 38 şüpheliye işlem yapılırken, 5 şahıs tutuklandı ve 33 şahıs serbest bırakıldı. Ayrıca yapılan aramalarda ise; 112,11 gram metamfetamin, 42 adet sentetik ecza hapı, 154 kök, 173,8 gram esrar, 1 ecstasy hap, 172,94 gram bonzai, 39 gram skunk ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika

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