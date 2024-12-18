Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
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Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu

Eskişehir\'de Uyuşturucu Operasyonu

İstanbul'dan uyuşturucu getirirken yakalanan 2 şüpheli, jandarma tarafından gözaltına alındı.

18.12.2024 12:59
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İstanbul'dan Eskişehir'e satmak için uyuşturucu madde getireceği öğrenilen 2 şüpheli, jandarma ekiplerinin çalışma sonucunda yakalandı. Operasyonda bir miktar uyuşturucu madde de ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından 2 şahsın İstanbul'dan temin ettikleri uyuşturucu ve uyarıcı maddeleri satmak maksadıyla Eskişehir'e getireceği öğrenildi. Ekipler tarafından başlatılan çalışmalarda, Tepebaşı İlçesi'nde durdurulan araçta arama yapıldı. Yapılan aramada, 32 gram sentetik kannobinoid (bonzai), 7,5 gram eroin, 2 adet uyuşturucu hap ve 4 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslar hakkında 'Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti' suçundan işlem başlatıldığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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