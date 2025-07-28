Eskişehir\'de Uyuşturucu Operasyonu

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 21-28 Temmuz 2025 tarihleri arasında uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürüttükleri çalışmalarda önemli sonuçlar elde etti.

Eskişehir Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, bir haftalık süre içerisinde kent genelinde toplam 22 olaya müdahale edilirken, 30 şüpheli şahıs hakkında işlem yapıldı. Bu şüphelilerden 4'ü tutuklanırken, 26 kişi ise adli işlemler sonrası serbest bırakıldı.

Yapılan denetim ve operasyonlar sonucunda 1,69 gram metamfetamin, 73 adet sentetik ecza hapı, 76,80 gram esrar, 76,41 gram bonzai maddesi ile 120 kök kenevir ele geçirildi.

Eskişehir Valiliği'nden yapılan açıklamada, uyuşturucu ile mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulandı. - ESKİŞEHİR