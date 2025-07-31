Eskişehir\'de Uyuşturucu Operasyonu

Eskişehir'de polis ekipleri tarafından bir araçta yapılan aramada 1 kilo 46 gram kokain ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bir zehir tacirini takibe aldı. İl dışından Eskişehir sınırlarına giren şüphelinin aracı, gerçekleştirilen operasyonla Bursa Yolu Polis Uygulama Noktası'nda durduruldu. Eskişehir'e uyuşturucu madde sokma girişimi esnasında suçüstü yakalanarak gözaltına alınan şüphelinin aracında yapılan aramada, 1 kilo 46 gram kokain ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen şüphelinin tutuklandığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR