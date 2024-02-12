Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama, çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi - Son Dakika
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Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama, çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi

Eskişehir\'de uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama, çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi

Eskişehir'de jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu ile mücadele çalışmasında 2 şüpheli tutuklandı. Operasyonda çeşitli türlerde uyuşturucu maddeler, silah ve uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirildi.

12.02.2024 14:38  Güncelleme: 14:40
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Eskişehir'de jandarma ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu ile mücadele çalışmasında 2 şüpheli tutuklanırken, çeşitli türlerde uyuşturucu maddelerde operasyonda ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde il genelinde çalışma yapıldı. Gerçekleştirilen çalışma çerçevesinde uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan 3 olayda 5 şüpheliye işlem yapılırken, 2 şüpheli tutuklandı, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla, 1 şüpheli tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak suçundan ise 3 olayda 4 şüpheliye işlem yapıldı ve 4 şüpheli tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Meydana gelen olaylarda 176 gram metamfetamin, 30 gram kubar esrar, 58 gram bonzai, 1 gram eroin, 6 adet 7.65 mm. çapında dolu tabanca fişeği, 7 adet payp, 4 adet pürmüz, 1 adet bong olmak üzere toplam 12 adet uyuşturucu kullanma aparatı, ve 100 adet sigara sarma kağıdının ele geçirildiği öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama, çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama, çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi - Son Dakika
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