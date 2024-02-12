Eskişehir\'de uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama, çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi

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Eskişehir'de jandarma ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu ile mücadele çalışmasında 2 şüpheli tutuklanırken, çeşitli türlerde uyuşturucu maddelerde operasyonda ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde il genelinde çalışma yapıldı. Gerçekleştirilen çalışma çerçevesinde uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan 3 olayda 5 şüpheliye işlem yapılırken, 2 şüpheli tutuklandı, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla, 1 şüpheli tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak suçundan ise 3 olayda 4 şüpheliye işlem yapıldı ve 4 şüpheli tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Meydana gelen olaylarda 176 gram metamfetamin, 30 gram kubar esrar, 58 gram bonzai, 1 gram eroin, 6 adet 7.65 mm. çapında dolu tabanca fişeği, 7 adet payp, 4 adet pürmüz, 1 adet bong olmak üzere toplam 12 adet uyuşturucu kullanma aparatı, ve 100 adet sigara sarma kağıdının ele geçirildiği öğrenildi. - ESKİŞEHİR