Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama - Son Dakika
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Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

Eskişehir\'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

Eskişehir'de polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda, kente uyuşturucu madde girişini engellemek amacıyla çalışma gerçekleştirildi. Operasyonda yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı. Araçta ve şahısların üst aramasında metamfetamin, hassas terazi, ruhsatsız tabanca ve fişek ele geçirildi.

30.04.2024 16:40  Güncelleme: 16:42
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Eskişehir'de polis ekiplerince kente uyuşturucu madde girişini engellemek amacıyla yapılan operasyon sonucunda yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kente uyuşturucu madde girişini engellemek amacıyla çalışma gerçekleştirildi. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen çalışmalar çerçevesinde, durdurulan bir araçta ve içinde bulunan şahısların yapılan üst aramasında, 80 gram metamfetamin, 2 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 14 adet fişek ele geçirildi.

Operasyonda, G.B., T.G. ve V.G. isimli 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadelerinin ardından Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan şüphelilerden V.G., yurt dışına çıkış yasağıyla serbest bırakılırken, T.G. ve G.B. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama - Son Dakika
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