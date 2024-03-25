Eskişehir\'de Jandarma ekipleri uyuşturucu operasyonu düzenledi

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Eskişehir'de Jandarma ekiplerinin uyuşturucu ile mücadele kapsamında yaptığı çalışmalarda 3 şüpheli yakalanırken, 4 gram metamfetamin, 49,5 gram CHB sıvı uyarıcı madde, 1 adet sentetik hap ve 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Eskişehir'de belirli tarihler arasında uyuşturucu ile mücadele kapsamında İl Jandarma Komutanlığı tarafından çalışma yapıldı. Edinilen bilgilere göre çalışmalarda; Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak suçundan 3 olayda; 3 şüpheliye işlem yapıldı. 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Yapılan çalışmalarda şüphelilerden; 4 gram metamfetamin, 49,5 gram CHB sıvı uyarıcı madde, 1 adet renkli reçeteye tabi sentetik hap ve 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. - ESKİŞEHİR